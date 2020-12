Apple prépare bien son propre modem 5G

La dépense d'un milliard de dollars pour le rachat de l'activité de modems d'Intel l'année dernière nous avait vaguement mis la puce à l'oreille, mais ça va mieux en le disant : dans un meeting interne suffisamment important pour se retrouver, citations à la clé, dans les colonnes de Bloomberg , Johny Srouji a confirmé qu'Apple avait entamé la mise au point de son propre modem cellulaire cette année., s'est réjoui le Vice-Président Senior des technologies matérielles d'Apple.Johny Srouji a confirmé qu'une équipe largement issue du rachat de l'activité d'Intel planche à la fois sur le matériel et le logiciel. Il n'a en revanche pas précisé l'échéance de cet ambitieux projet. Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024 , mais la transition ne se fera pas d'un seul coup et les premiers modèles d'iPhone concernés pourraient être dévoilés en 2022 ou en 2023.Les équipes de Johny Srouji ont fait des miracles avec les puces ARM ces dernières années, et le modem est un composant extrêmement stratégique au sein de l'iPhone : le concevoir en interne pourra représenter un avantage concurrentiel majeur pour Apple, à la fois en terme de maîtrise technologique (fonctionnalités, efficacité, consommation, etc.) et de coût. Il se murmure d'ailleurs qu'Apple développerait également ses propres antennes 5G dans cette optique.