Apple va supprimer l'app Mémo musical

Tiens, une mise à jour pour l'application Mémo musical d'Apple ! Mais ce n'est malheureusement pas pour une bonne nouvelle. La version 1.0.7 mise en ligne hier apporte une nouvelle fonctionnalité de migration vers l'application Dictaphone : Apple annonce la suppression à venir de Mémo musical, qui disparaîtra le 1er mars 2021. Les utilisateurs d'iOS 14 pourront continuer à en profiter, mais il ne sera plus possible de la télécharger.En prévision de cette suppression, Apple invite les utilisateurs de l'application Mémo musical à exporter leurs enregistrements vers la bibliothèque Dictaphone. C'est donc bientôt la fin pour une petite application bien pratique pour enregistrer des idées musicales passagères, avec quelques outils pour créer rapidement des arrangements avec des accompagnements automatiques et des propositions d'accords. Apple n'a pas mentionné l'éventualité que les fonctionnalités de Mémo musical soient ajoutées à l'application Dictaphone, et invite les musiciens à se rabattre sur GarageBand.