Des jaquettes animées pour Apple Music sur iOS 14.3

New playlist layout in iOS 14.3 Apple Music features a full-bleed header with animated art. Only appears for a few playlists currently.



Good spot by @hiddecollee_. pic.twitter.com/tojLsq7QjK — Benjamin Mayo (@bzamayo) November 15, 2020

Voilà une petite nouveauté d'iOS 14.3 qui n'avait pas été repérée jusqu'ici : la mise à jour permet de profiter de jaquettes animées pour les albums et playlists d'Apple Music. Les contenus compatibles sont encore peu nombreux et ne concernent visiblement (et logiquement) que des titres récents. Les animations sont courtes et organisées en boucle pour donner l'illusion d'un mouvement répétitif et continu. Ces animations sont également présentes sur la version bêta de macOS 11.1 Big Sur.Si vous avez installé la version bêta d'iOS 14.3 ou de macOS 11.1 Big Sur, vous pouvez retrouver un exemple de ces animations sur l'albumde Pearl Jam oude Big Sean. Les versions finales d'iOS 14.3 ou de macOS 11.1 Big Sur destinées au grand public sont attendues pour le début de la semaine prochaine.