Un écran de 10,5'' pour l'iPad 9 en 2021 ?

Initialement de 9,7", l'écran de l'iPad d'entrée de gamme est passé à une diagonale de 10,2" en 2019. Après une première mise à jour de ce modèle avec l'adoption de la puce Apple 12 cette année, une nouvelle évolution sera sans doute au programme dans le courant d'année 2021. Selon le site chinois cnBeta , qui n'est pas un grand habitué des rumeurs Apple mais qui a déjà eu de bonnes sources sur les projets de la firme de Cupertino, Apple préparerait une intéressante mise à jour pour le printemps prochain avec l'adoption de la puce Apple A13 avec 4 Go de RAM (3 Go aujourd'hui) et l'intégration d'un écran d'une diagonale de 10,5", le tout en gagnant un peu en finesse.

iPad Pro 10,5" (à gauche) — iPad 8 (à droite)

Un nouveau changement de taille d'écran est parfaitement envisageable : Apple pourrait tout simplement reprendre le châssis de feu l'iPad Pro 10,5", qui présentait un écran légèrement plus grand que l'iPad 10,2" mais avec des marges réduites autour de la dalle. Les deux modèles avaient ainsi des dimensions strictement identiques ! L'iPad Pro 10,5" était également plus fin (6,1 mm contre 7,5 mm) et un peu plus léger (469 g contre 490 g). Bref, il n'y aurait que des avantages.Une telle évolution semble parfaitement crédible pour améliorer l'iPad d'entrée de gamme sans en changer drastiquement le design et trop concurrencer l'iPad Air 4. Le calendrier nous semble en revanche un peu serré : l'iPad 8 a été commercialisé en septembre 2020 et il est donc encore très récent. Dans une récente note de recherche, le très fiable analyste Ming-Chi Kuo évoquait plutôt une sortie durant le second semestre de 2021 pour l'iPad 9, mais sans donner le moindre indice sur les évolutions à venir. À suivre...