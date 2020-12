Apple de retour à un calendrier normal pour l'iPhone 13

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont sortis nettement en retard sur leur calendrier habituel : pour la première fois depuis 2011, la conférence de présentation ne s'est pas tenue en septembre mais en octobre , avec un lancement en deux temps et une sortie en novembre pour deux des quatre modèles. Ce décalage n'était pas délibéré : la crise sanitaire du Covid-19 a fortement perturbé la mise au point de la production des nouveaux modèles. La situation n'est d'ailleurs toujours pas optimale avec de nombreux modèles Pro présentant plusieurs semaines de délais et n'étant plus disponibles pour Noël.Cette situation, Apple ne compte pas la revivre et l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que l'objectif serait bien de revenir sur une présentation et une commercialisation pour l'iPhone 13 (ou 12s ?) en 2021. Lancer des nouveautés stratégiques trop près des fêtes de fin d'année peut se traduire par des pertes de ventes au moindre pépin ; les délais des modèles Pro seraient ainsi dûs à des problèmes d'approvisionnement relatifs aux appareils photos.

Tim Cook présente l'iPhone 12 le 13 octobre 2020

Les rumeurs au sujet de la gamme d'iPhone de 2021 sont encore peu nombreuses mais pas inexistantes. Il est notamment question de l'intégration d'un écran LTPO avec la prise en charge de la technologie ProMotion (120 Hz) sur les modèles Pro, ou encore d'un bien meilleur ultra grand-angle . Les indiscrétions et les fuites se multiplient généralement à l'approche du printemps.