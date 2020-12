Les derniers Apple Stores fermés rouvrent mardi

Après un mois de fermeture, Apple a rouvert une bonne partie de ses boutiques le 1er décembre . Cinq Apple Stores ont cependant gardé porte close sans qu'Apple ne communique sur leur date de réouverture : Aix-en-Provence, La Toison d’Or (Dijon), Parly 2 (Le Chesnay), Part-Dieu (Lyon) et Val d’Europe (Marne-la-Vallée). Tandis que les boutiques ouvertes étaient transformées avec l'installation de guichets bloquant l'accès aux tables des magasins et permettant un service minimal en évitant tout contact entre les employés et les clients, ces cinq dernières enseignes restaient désespérément vides de toute activité et de produits.

L'Apple Store Part Dieu (Lyon) sans ses produits

Bonne nouvelle toutefois, Apple vient d'annoncer sur son site web la réouverture des cinq boutiques concernées avec un réaménagement spécifique dès ce mardi 15 décembre. Comme pour les autres adresses, les horaires seront restreints avec une ouverture limitée de 10h à 18h. Et comme pour tous les autres Apple Stores, pas question d'entrer pour flâner ou demander des conseils : les boutiques seront uniquement ouvertes pour le retrait des commandes en ligne et l'assistance au Genius Bar , sur rendez-vous seulement.