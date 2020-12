Un bug avec la notification des messages sur iOS 14

iOS 14 rencontre un bug assez pénible au niveau de l'application Messages : depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs d'iPhone se plaignent de ne plus recevoir de notification, ou alors sans sonnerie ou vibration, à l'arrivée d'un nouveau SMS ou iMessage. Le bug n'est pas systématique, et il concerne aussi bien les utilisateurs de l'iPhone 12 que d'anciens modèles. Les différentes tentatives pour corriger le problème, comme forcer l'application Messages à quitter ou redémarrer le téléphone, ne semblent pas fonctionner.Cette situation est réellement problématique, des messages urgents pouvant être passés sous silence alors qu'ils sont bien indiqués comme "Distribué" chez l'expéditeur. La version 14.3 d'iOS, actuellement en version RC et dont la version finale doit être déployée pour le grand public ce soir ou demain au plus tard, est également touchée par ce bug. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet, mais la médiatisation de cette affaire devrait la faire réagir rapidement.