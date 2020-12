Apple Watch : watchOS 7.2 est disponible

Pour permettre la prise en charge d'Apple Fitness+ , Apple met à jour le logiciel interne de l'Apple Watch ce soir avec watchOS 7.2 qui peut être téléchargé dès maintenant. Cette mise à jour a principalement pour objectif d'apporter la prise en charge du nouveau service de vidéos d'entraînement sportif d'Apple, lancé aujourd'hui, pour le suivi en temps réel des activités au sein de l'application Exercices.On trouve également un nouveau suivi de la santé cardiovasculaire, une amélioration de l'app ECG pour apporter la détection de la fibrillation auriculaire à des fréquences cardiaques plus élevées, ou encore la prise en charge des claviers braille avec VoiceOver. Cette version apporte enfin la prise en charge de l'ECG à Taiwan, et la prise en charge de la configuration familiale à Bahrain, au Canada, en Espagne et en Norvège.Cette mise à jour de watchOS 7.2 s'accompagne d'iOS 14.3 , également disponible pour l'iPhone ce soir. Pour installer watchOS 7.2 sur votre Apple Watch, ouvrez l'application Apple Watch sur votre iPhone puis rendez-vous dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et l'Apple Watch doit disposer de plus de 50% de batterie. L'Apple Watch doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.