Apple TV : tvOS 14.3 apporte Apple Fitness+

Apple a lancé son service d'entraînements sportifs Apple Fitness+ ce soir et une mise à jour est de sortie pour apporter la prise en charge de cette nouveauté à l'Apple TV : tvOS 14.3 vient d'être mis en ligne et peut être téléchargé dès ce soir. Une nouvelle application dénommée Forme permet d'accéder à Apple Fitness+ dans les pays où le service est accessible, ce qui n'est pas le cas en France — rappelons qu'Apple Fitness+ existe uniquement en anglais pour le moment.Apple a comme toujours profité de l'occasion pour corriger quelques bugs ici et là, et tvOS 14.3 apporte également la prise en charge des AirPods Max , le casque audio d'Apple qui sortira officiellement cette semaine. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, votre Apple TV se mettra à jour tout seul. Sinon, rendez-vous dans l'application Réglages puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels".