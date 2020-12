Apple Fitness+ est disponible, mais pas en France

Présenté en septembre dernier , le service Apple Fitness+ est lancé aujourd'hui. Cet abonnement permet d'accéder à des cours de sport en ligne sous la forme de vidéos créées par des entraîneurs spécialisés dans différents domaines : le vélo, le tapis roulant, le rameur, le yoga, la musculation, l'entraînement fractionné, la danse... Ce service est lié à l'Apple Watch avec une application permettant d'enregistrer ses performances en temps réel. Un autre service, Apple Music, vient aussi en complément pour agrémenter les entraînements avec des playlists spécifiques.Le tarif est de 9,99 dollars par mois ou de 79,99 dollars par an, et Apple Fitness+ est également intégré dans le pack le plus complet d'Apple One , l'offre d'abonnement tout-en-un d'Apple. Cette nouvelle offre, disponible uniquement en anglais pour le moment, n'est en revanche pas proposée en France en l'état : seuls des pays anglophones sont en effet concernés dans un premier temps avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Apple n'a pas précisé de calendrier sur le déploiement de ce nouveau service dans d'autres langues.