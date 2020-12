La 5G de l'iPhone 12 enfin activée en France

Dans la foulée de la sortie d'iOS 14.3 , Apple a enfin mis en ligne la mise à jour des réglages de l'opérateur nécessaire pour la gestion de la 5G en France ! Malgré l'activation des premières antennes 5G par Orange SFR et Bouygues Telecom ces dernières semaines, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro continuaient de se contenter d'une connexion 4G même en disposant bien d'un forfait compatible 5G. Il ne manquait qu'une mise à jour logicielle pour que les derniers modèles d'iPhone puissent prendre en compte les petites subtilités de nos réseaux français.L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro peuvent donc désormais s'utiliser en 5G en France, à condition d'être dans une zone couverte et de disposer d'un forfait téléphonique compatible. Cette mise à jour devrait vous être proposée automatiquement suite à l'installation d'iOS 14.3