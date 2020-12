iOS 12.5 de sortie pour les anciens modèles d'iPhone

Ce n'est pas parce que les toutes dernières mises à jour d'iOS ne sont pas compatibles avec certains anciens modèles d'iPhone (ou d'iPad) qu'Apple les laisse tomber pour autant. Dans la foulée de la sortie d'iOS 14.3 ce soir, Apple a également mis en ligne une mise à jour pour iOS 12, qui passe en version 12.5 ce soir. Cette mise à jour permet la prise en charge de l'outil de traçage du COVID-19 mis au point par Apple et Google (qui n'est pas utilisé en France), et Apple profite surtout de l'occasion pour inclure des correctifs de sécurité.Cette mise à jour d'iOS permet donc à certains anciens modèles incompatibles avec iOS 14 de conserver une sécurité optimale. Cette version est compatible avec l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPad Air, l'iPad Mini 2 et 3, ainsi que l'iPod touch de sixième génération.