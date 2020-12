Des mises à jour de sécurité pour macOS Catalina, Mojave et Safari

À la suite des multiples mises à jour logicielles mises en place hier soir pour les différents produits d'Apple, des correctifs ont également été mis en place pour les appareils incompatibles avec les dernières versions des systèmes pommés. C'est le cas avec iOS 12.5 destinés aux anciens modèles d'iPhone et d'iPad, et c'est aussi le cas pour macOS avec une mise à jour sécurité numérotée 2020-001 pour macOS Catalina, et une autre numérotée 2020-007 pour macOS Mojave. Apple apporte également des correctifs à son navigateur avec Safari 14.0.2.Vous pouvez retrouver les multiples failles corrigées par les mises à jour de macOS sur cette page , et la faille corrigée sur Safari sur celle-ci . Si vous n'avez pas installé macOS 11 Big Sur, passé en version 11.1 hier soir, l'installation de ces correctifs est vivement recommandée pour conserver un bon niveau de sécurité sur votre Mac.