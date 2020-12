Chez Free Mobile, la 5G est sans surcoût

Après les annonces d'Orange SFR et Bouygues Telecom , il ne manquait plus que Free Mobile. Dernier sur le calendrier, mais pas sur les prix : alors que ses concurrents ont profité de l'arrivée de la 5G pour augmenter leurs tarifs, justifiant cette hausse par des enveloppes de données plus importantes, ce n'est pas le cas chez Free qui a intégré la compatibilité 5G à son forfait à 19,99 € . Ce forfait, qui intégrait 100 Go de données jusqu'ici, passe d'ailleurs à 150 Go pour l'occasion.Jusqu'ici, le forfait le moins cher était chez Bouygues avec 130 Go de données pour 24,99 € par mois. Free Mobile reste donc fidèle à son habitude de casser les prix, même si ses concurrents ne manqueront pas de l'attaquer sur la qualité de son réseau. Le mois dernier, Orange avait déjà commencé à critiquer Free Mobile pour son utilisation de la technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS), qualifiée de "fausse 5G", qui n'utilise pas la bande des 3,5 GHz qui est la plus performante.Il n'empêche que les autres opérateurs auront sûrement l'occasion de répliquer bientôt, notamment par le biais de leurs forfaits sans engagement. On s'attend notamment à des annonces du côté de Sosh et de RED . Rappelons que la 5G est uniquement prise en charge par l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, à condition qu'iOS 14.3 soit installé