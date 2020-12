La 5G aussi sans surcoût chez RED de SFR

Oh là là, quelle coïncidence ! Ce matin, Free Mobile a annoncé l'intégration sans surcoût de la 5G dans son forfait à 19,99 € , un forfait qui en a profité pour passer de 100 Go à 150 Go de données. Dans la foulée, RED de SFR a annoncé à son tour l'ajout de la compatibilité 5G à son forfait le plus haut de gamme, avec 130 Go de données pour 25 € par mois. En revanche, il n'est pas (encore ?) question de 5G pour les forfaits plus modestes en données, par exemple à 100 Go pour 20 €.Avec l'arrivée des premiers réseaux 5G, les opérateurs téléphoniques ont tenté d'augmenter leurs tarifs en offrant en échange des enveloppes de données plus importantes. La réponse de Free Mobile ce matin devraient calmer leurs ardeurs. On attend maintenant la réponse de Sosh , l'opérateur sans engagement d'Orange qui ne propose toujours aucun forfait compatible 5G.