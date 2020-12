Nouvelles rumeurs pour une mise à jour de l'Apple TV en 2021

L'Apple TV devrait enfin recevoir sa tant attendue mise à jour matérielle en 2021, selon le Nikkei . Le très sérieux quotidien japonais ne donne pas de détails sur les caractéristiques techniques des futurs modèles, mais les rumeurs ont été nombreuses ces derniers mois. Plusieurs signes laissent d'ailleurs penser que la mise à jour était bien prévue pour 2020 mais qu'elle a finalement été repoussée.C'est le célèbre journaliste Mark Gurman qui l'affirmait dès le mois de septembre : un nouveau modèle était bien en préparation mais sa sortie à l'automne n'était pas certaine. Une référence à ce nouveau modèle avait été repérée au sein d'iOS 13.4 dès le mois de février dernier, et la base de données d'icônes d'iCloud nous a en octobre révélé l'existence d'un modèle numéroté AppleTV11,1 (l'Apple TV 4K est numéroté AppleTV6,1). Une version bêta d'iOS 14 a également indiqué l'existence d'une nouvelle télécommande Parmi les bruits de couloir, il a souvent été évoqué l'intégration de la puce Apple A12X et même de la puce Apple A14 dans une déclinaison plus musclée destinée aux jeux vidéo d'Apple Arcade. Il est en tout cas évident qu'Apple abandonnera sa vieillissante puce Apple A10. On peut également s'attendre à une hausse des capacités de stockage. Selon Mark Gurman, l'évolution de la télécommande pourrait concerner l'intégration de l'Ultra Wideband pour une géolocalisation précise — on ne sait pas si Apple en profitera pour en modifier le design.Si cette nouvelle gamme d'Apple TV était bien prévue pour cette année avant d'être repoussée, il faut s'attendre à une commercialisation dans la première partie d'année 2021. L'attente est longue — l'Apple TV 4K remonte à septembre 2017 — mais il reste donc conseillé d'attendre encore un peu si vous n'avez pas craqué jusqu'ici.