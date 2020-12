Microsoft Office maintenant natif sur les Macs Apple M1

L'expérience avec les applications initialement prévues pour les processeurs Intel sur les Macs équipés de la puce Apple M1 peut être totalement transparente, sans bugs et sans ralentissements. Elle peut aussi poser quelques problèmes, et beaucoup d'utilisateurs attendent donc les versions natives ARM de leurs applications fréquemment utilisées pour éviter d'avoir à utiliser la moulinette de Rosetta. Aujourd'hui, une annonce majeure nous provient de Microsoft, qui vient de lancer des mises à jour des logiciels de sa suite Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote) pour leur apporter la compatibilité native avec l'architecture Apple Silicon.Microsoft vante un gain de réactivité pour ses applications de bureautique et profite de l'occasion pour ajouter une fonctionnalité attendue de longue date : la prise en charge des comptes iCloud par Outlook. Vous pouvez retrouver l'ensemble des nouveautés sur cette page