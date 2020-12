Les AirPods Max disponibles en retrait immédiat

Si les AirPods Max vous font de l'oeil mais que vous avez raté le jour de lancement des précommandes, vous avez sans doute remarqué que le délais se sont rapidement envolés sur l'Apple Store : il y a désormais entre 12 et 14 semaines d'attente pour obtenir un exemplaire, quel que soit le coloris, ce qui mène vers une livraison à la fin du mois de mars. Si vous habitez à proximité d'un magasin d'Apple, vous aurez peut-être la possibilité d'éviter cette attente : les Apple Stores commencent à recevoir leur stock d'AirPods Max et il est maintenant possible d'opter pour un retrait immédiat dans les boutiques concernées.Rappelons que les Apple Stores ont maintenant tous rouvert mais ils restent uniquement accessible sur rendez-vous, pour le Genius Bar ou pour le retrait de marchandises après une commande sur internet. Vous devez donc réaliser votre commande sur l'Apple Store en ligne puis opter pour un retrait en magasin.