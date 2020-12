Attention, les AirPods Max ne sont pas résistants à l'eau

Apple ne l'avait pas précisé sur la fiche technique, mais une fiche d'assistance nous confirme bien que les AirPods Max ne sont pas résistants à l'eau. Il n'est bien sûr pas question d'aller nager avec son casque audio, mais plus d'immersions ou tout simplement de projections accidentelles. Les utilisations sportives sont globalement déconseillées si elles impliquent trop de sueur.En cas de contact liquide, Apple conseille un nettoyage avec un chiffon microfibre légèrement humidifié à l'eau puis un séchage avec un second chiffon parfaitement sec. L'usage de lingettes imprégnées d’alcool isopropylique à 70% ou d’une lingette désinfectante Clorox est possible, mais pas sur les parties en tissu (arceau et coussinets).Cette information a une corollaire : les dommages accidentels dûs à des liquides ne seront pas pris en charge par la garantie et constitueront un dommage, avec frais forfaitaire de 29 €, dans le cadre de l'assurance AppleCare+ à 59 € . Pour le moment, seuls les écouteurs AirPods Pro sont résistants à l'eau et à la transpiration en respectant la norme IPX4, qui protège des projections mais pas des immersions.