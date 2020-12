Les AirPods Pro 'Lite' seraient lancés début 2021

La première rumeur sur le sujet remonte au mois de février dernier : DigiTimes affirmait alors qu'Apple avait dans ses cartons des AirPods Pro "Lite", sans technologie Pure ANC pour la réduction de bruit active. Leur développement aurait été perturbé par l'épidémie de Covid-19, et ils auraient été repoussés au mois de septembre avant que le projet ne soit mis en pause. Selon The Elec , Apple aurait été agréablement surprise par les ventes des AirPods Pro et aurait tout simplement voulu éviter une cannibalisation de ses modèles d'écouteurs sans fil les plus haut de gamme par des modèles plus abordables.Toujours selon The Elec, Apple aurait finalement repris ses travaux sur ces AirPods Pro plus abordables et leur sortie serait prévue pour le premier semestre de l'année 2021. Ces modèles intégreraient la même puce Apple H1, mais au sein de circuits plus simples. En se séparant des composants nécessaires à la réduction de bruit active, Apple pourrait abaisser le tarif de l'ordre de 20%. Ces modèles pourraient ainsi se vendre à 219 € ou 229 €.

