Google Stadia disponible sur iOS en version bêta

Apple ne veut pas des plateformes de jeu vidéo en streaming sur l'App Store, et les plateformes s'adaptent. Un mois après GeForce Now et quelques semaines avant le Xbox Game Pass qui doit être lancé au printemps, c'est Google Stadia qui vient d'ouvrir ses portes sur les appareils mobiles d'Apple par le biais de Safari. Depuis le site de la plateforme , il suffit d'ajouter son icône à l'écran d'accueil pour que Stadia soit apparaisse au sein des autres applications et puisse être lancée de manière transparente.Google précise bien qu'il s'agit d'une version bêta et que l'expérience utilisateur ne sera pas forcément optimale pour le moment. Google Stadia peut fonctionner de manière gratuite, où chaque jeu doit être acheté individuellement, ou par abonnement à 9,99 € par mois avec un accès illimité à une sélection de jeux et une définition 4K sur certains titres au lieu de 1080p sur l'offre gratuite.