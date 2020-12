Bêtas pour iOS 14.4, macOS 11.2, watchOS 7.3...

Après la déferlante de mises à jour logicielles dévoilées par Apple cette semaine, il est temps pour les développeurs de Cupertino d'entamer un nouveau cycle. Après iOS 14.3 watchOS 7.2 et tvOS 14.3 , il est donc temps d'accueillir les premières versions bêtas d'iOS 14.4, macOS 11.2, watchOS 7.3 et tvOS 14.4. Envoyées aux développeurs enregistrés hier soir, ces futures mises à jour contiennentApple n'étant pas vraiment prolixe lorsqu'il s'agit de détailler les contenus de ses versions bêtas, il faudra donc fouiller pour trouver des nouveautés. Rien ne saute en tout cas aux yeux au premier abord. Les bêtas devraient prendre le temps d'évoluer pendant quelques semaines, les versions finales n'étant pas attendues avant la fin du mois de janvier au plus tôt.