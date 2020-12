iOS 14.4 et le transfert musical sur le HomePod mini

Il n'y a pas de nouveauté directement visible à l'installation de la première version bêta d'iOS 14.4 , dévoilée hier soir par Apple, mais il y a bien une petite évolution avec le HomePod mini. Une version bêta numérotée 14.4 du logiciel interne du HomePod mini a été envoyée à certains développeurs hier, et cette mise à jour permet l'exploitation de la puce Apple U1 de l'enceinte pour le transfert de musique de l'iPhone au HomePod mini.Le processus s'enclenche à une trentaine de centimètres du HomePod mini : une notification apparaît d'abord, puis l'interface prend l'intégralité de l'écran lorsque le transfert est effectif. L'animation, progressive, est accompagnée de vibrations de plus en plus resserrées lorsque l'iPhone se rapproche du HomePod mini.

C'est la puce Apple U1, qui permet une compatibilité avec l'Ultra Wideband pour une géolocalisation très précise, qui rend ce type d'animation possible sur l'iPhone 11 ou 12. La fonctionnalité serait assez buggée pour le moment, mais il ne s'agit que d'une première version bêta destinée à s'améliorer dans les prochaines semaines. Apple a également prévu d'afficher des suggestions d'écoute lorsque l'iPhone est posé à proximité du HomePod mini.