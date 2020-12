Un très bon taux d'adoption pour iOS 14

Apple parvient toujours aussi bien à inciter les utilisateurs d'iPhone et d'iPad à mettre à jour leurs appareils mobiles. La firme de Cupertino a publié des mesures réalisées sur l'App Store le 15 décembre, des mesures qui permettent de déterminer que 81% des modèles d'iPhone commercialisés ces quatre dernières années étaient équipés d'iOS 14, la toute dernière version du système mobile d'Apple. Sur l'ensemble du parc en circulation, le taux d'adoption serait de 72%. Le taux d'iPad à jour est moins important, avec 61% des tablettes d'Apple actuellement équipées d'iPadOS 14, signe que les tablettes sont conservées plus longtemps que les smartphones et mises à jour avec moins de réactivité.Apple se félicite régulièrement du taux d'adoption de ses derniers systèmes, mais les mesures publiées ne sont jamais publiées à la même période d'une année sur l'autre, ce qui empêche de faire des comparaisons précises. iOS 14 fait en tout cas mieux qu'iOS 13 l'année dernière avec plus d'un mois d'avance et c'est une excellente chose pour le bon fonctionnement et la sécurité des appareils. Rappelons d'ailleurs qu'Apple continue de mettre à jour iOS 12 pour apporter les correctifs de sécurité nécessaires aux appareils incompatibles avec les versions plus récentes ; la version 12.5 est sortie il y a quelques jours.