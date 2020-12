Pub : Facebook s'attaque à Apple dans la presse

Facebook s'est hier offert une pleine page de publicité dans les colonnes des prestigieuxetpour s'attaquer frontalement à Apple., affirme le réseau social qui tire ses revenus de la publicité ciblée. Pour Facebook, les modifications qu'Apple va apporter à iOS 14 pour mieux encadrer le suivi publicitaire des utilisateurs seront dévastatrices pour les petites entreprises qui utilisent la publicité pour se faire connaître et générer des ventes. Facebook a lancé un site dédié sur lequel des entrepreneurs soulignent l'importance de la publicité ciblée pour leur business.

Image par Dave Stangis

Apple exposing all the ways Facebook tracks you with it iOS app is really quite something pic.twitter.com/hDhB85qk1L — Tom Warren (@tomwarren) December 16, 2020

Nous croyons que c'est une simple question de défense de nos utilisateurs. Les utilisateurs devraient savoir quand leurs données sont collectées et partagées avec d'autres applications et sites web — et ils devraient avoir le choix de l'autoriser ou non. La fonction App Tracking Transparency d'iOS 14 n'oblige pas Facebook à modifier son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, elle l'oblige simplement à donner un choix aux utilisateurs.

Le sujet n'est pas nouveau : Apple avait déjà prévu d'intégrer un panneau donnant aux utilisateurs le choix d'autoriser ou d'interdire le suivi publicitaire, application par application, avec la première version d'iOS 14 en septembre. Face aux inquiétudes des publicitaires qui jugeaient ne pas avoir eu suffisamment de temps pour se préparer, Apple avait finalement repoussé l'intégration de cette fonctionnalité au début d'année 2021.Cette semaine, Apple a profité de la sortie d'iOS 14.3 pour ajouter une nouvelle section « Confidentialité de l'app » sur les fiches des applications de l'App Store : on peut y découvrir avec précision quelles sont les données personnelles qui peuvent être récupérées et utilisées pour la publicité, la personnalisation et les fonctionnalités de l'app. Cette section montre à quel point Facebook est gourmand en la matière.Sans surprise, Apple n'est pas subitement revenue sur ses positions et a répondu par le biais d'un communiqué envoyé à nos confrères de MacRumors Apple a ajouté qu'il serait possible pour les éditeurs de personnaliser le message apparaissant sur le panneau d'iOS 14 afin d'expliquer aux utilisateurs pourquoi les données sont collectées et pourquoi ils devraient l'autoriser. Apple a d'ailleurs créé un visuel pour montrer à quoi ce panneau devrait alors ressembler.Facebook a répondu à son tour aujourd'hui... par une seconde campagne publicitaire au titre évocateur :. Dans un post de blog , Facebook explique queEt le réseau social accuse Apple de prendre cette décision pour augmenter ses propres profits :Le débat sur le monopole de l'App Store n'est évidemment jamais loin, et Facebook a annoncé son intention d'aider Epic Games dans son combat contre les politiques de la boutique d'applications d'Apple. La Coalition for App Fairness , fondée par Epic Games en septembre dernier, a d'ailleurs reçu un soutien de poids avec l'adhésion de Digital Content Next, un regroupement de nombreux médias américains dontqui s'était retiré d'Apple News+ en juin dernier.