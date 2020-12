Plus de versions combo et delta pour macOS Big Sur ?

La version 11.1 de macOS Big Sur est sortie un peu plus tôt cette semaine et Apple n'a toujours pas mis en place de versions Combo et Delta pour cette mise à jour. Et pour cause : Apple aurait décidé de ne plus les fournir. Peu connues du grand public, ces versions pouvant être téléchargées sous forme d'installateurs, à sauvegarder sur un disque externe ou sur le réseau d'une entreprise, étaient bien pratiques pour certains usages et notamment pour les administrateurs systèmes. La version Delta ne contenait que les fichiers ayant changé d'une version à l'autre de macOS, et la version Combo comprenait toutes les évolutions depuis la version X.0 et permettait de remettre à niveau n'importe quelle sous-version.Avec macOS 11 Big Sur, il faut donc passer par la procédure classique, via le panneaudes Préférences Système. Les précédentes versions Combo et Delta de macOS 10.15 Catalina sont toujours disponibles sur cette page