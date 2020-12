Apple revient sur le design de ses AirPods Max

Les AirPods Max ont donné pas mal de fil à retordre aux ingénieurs de Cupertino. On l'a su à travers des rumeurs , et trois représentants d'Apple en ont témoigné dans les colonnes du magazine japonais Casa Brutus . Evans Hankey (design industriel), Eugene Whang (design industriel) et Bob Borchers (marketing produit) sont revenus sur certains aspects du premier casque audio d'Apple.Evans Hankey a par exemple confirmé que le développement des AirPods Max avait pris beaucoup de temps et que des centaines de prototypes différents ont été mis au point.C'est le choix de l'aluminium, une matière qu'Apple affectionne — et maîtrise — particulièrement, qui a donné sa forme finale à chaque écouteur. Une forme que les designers considèrent comme emblématique :. Pas besoin de logo, donc.Les ingénieurs affirment que l'arceau peut subir des déformations jusqu'à 285% par rapport à sa forme d'origine : il est conçu pour être solide, et c'est pour cela qu'il n'est pas protégé par l'étui livré avec le casque. Un étui qu'Apple a voulu le plus simple possible pour limiter l'encombrement lorsque les AirPods Max sont rangés dans un sac, s'est défendu Eugene Whang face aux critiques sur le design de cet accessoire. Evans Hankey, elle, a défendu l'usage du tissu pour les coussinets magnétiques :L'idée étant que le casque se fasse totalement oublier, et c'est précisément un point que l'on retrouve dans beaucoup de critiques au sujet du poids du casque souvent jugé trop important.Bien sûr, les représentants d'Apple racontent avoir réalisé beaucoup de recherches pour atteindre la meilleure acoustique possible.L'équipe a notamment beaucoup analysé la forme de la tête humaine et celle de l'oreille, et ses variations entre les individus, pour trouver le système permettant d'obtenir le meilleur confort tout en étant étroitement scellé. Pour ce qui est des contrôles, Apple a confirmé avoir travaillé sur des panneaux tactiles sur le dos des écouteurs mais cela posait visiblement des problèmes dans la restitution du son. La couronne digitale, ou Digital Crown dans la communication d'Apple, a été préférée pour un contrôle fin et intuitif.