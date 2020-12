Le Wi-Fi 6E pour l'iPhone 13 en 2021 ?

La sortie de la prochaine gamme d'iPhone est encore lointaine — elle est prévue pour septembre 2021 — mais Apple planche bien évidemment déjà sur ses caractéristiques techniques et l'approvisionnement des composants avec ses divers fournisseurs. Selon des analystes de Barclays cités par MacRumors , Apple devrait adopter une nouvelle génération de communications sans fil avec le Wi-Fi 6E grâce à des puces mises au point par Skyworks.Dévoilée en janvier dernier, la norme Wi-Fi 6E est une évolution du Wi-Fi 6 qui permet la prise en charge de la bande des 6 GHz en plus des deux bandes déjà communément utilisées (2,4 GHz et 5 GHz). Les fréquences plus élevées permettent de meilleurs débits, mais avec une plus grande sensibilité : cette nouvelle norme est donc adaptée à des communications très proches, dans la même pièce, pour certaines communications très gourmandes en données comme la réalité augmentée ou virtuelle, en complément des technologies existantes. Les nouvelles ressources spectrales permettent aussi d'éviter les interférences et d'améliorer la fiabilité des réseaux avec 500 MHz contigus divisés en six canaux de 80 MHz et trois canaux de 160 MHz.Cette nouvelle norme pourrait en revanche poser problème, au moins dans un premier temps, dans certaines régions du monde où la bande des 6 GHz n'est pas disponible. C'est notamment le cas en Europe où cette bande accueille des liaisons montantes vers des satellites de communication ou des liaisons hertziennes point à point. L'ANFR, l'agence nationale des fréquences, travaille actuellement avec ses partenaires européens sur les paramètres techniques à respecter pour une future cohabitation des usages ; il n'y a pas de calendrier précis d'annoncé pour le moment.