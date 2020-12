Apple détaille la mise en veille des AirPods Max

Les AirPods Max disposent de seulement deux contrôles : la Digital Crown pour le volume et la lecture, et un bouton pour le passage du mode Réduction active du bruit au mode Transparence (et inversement). Il n'y a pas de bouton pour allumer ou éteindre le casque, et Apple a plutôt mis en place un système de veille automatique à deux niveaux, dont le fonctionnement précis vient d'être présenté sur une fiche d'assistance sur le site d'Apple.Le casque d'Apple est équipé de multiples capteurs et il sait donc dans quelle position il se trouve. S'il est posé sans bouger pendant 5 minutes, il active le mode basse consommation. Après 72 heures sans utilisation hors de l'étui Smart Case, il se met alors dans un mode basse consommation plus profond qui désactive la connectivité Bluetooth ainsi que la fonctionnalité Localiser pour mieux préserver la batterie. S'il est rangé dans l'étui Smart Case, ce que le casque peut détecter grâce à un aimant, il se met immédiatement en mode basse consommation et c'est alors après 18 heures que la veille la plus profonde est activée.Ces chiffres semblent un peu arbitraires et Apple ne donne pas plus d'explications sur ce choix. Les cinq minutes de différence sur la première mise en veille n'ont sans doute pas un énorme impact sur l'autonomie du casque, mais il peut être intéressant de ranger les AirPods Max dans leur Smart Case si vous ne comptez pas les utiliser pendant plusieurs jours afin d'activer la mise en veille profonde 54 heures plus tôt.Malgré la présence de seulement deux boutons, il resterait plusieurs possibilités pour qu'Apple ajoute de nouveaux contrôles sur son casque grâce à une mise à jour logicielle, notamment avec un appui long sur le bouton de contrôle du bruit qui pourrait permettre une extinction manuelle. À moins qu'Apple ne réserve ce contrôle à une future fonctionnalité ?