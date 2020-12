L'improbable rumeur d'une voiture Apple en 2021

C'est la bonne grosse rumeur qui tache du week-end : le développement de la voiture électrique d'Apple aurait pris beaucoup d'avance et elle pourrait être présentée dès septembre 2021 en même temps que la prochaine génération d'iPhone, selon l'Economic Daily News qui cite des sources dans l'industrie taïwanaise. La production démarrerait durant le second trimestre de l'année 2021.Les travaux d'Apple sur un véhicule électrique ne sont pas nouveaux : il s'agit du "projet Titan" qui aurait été mis en place dès l'année 2014. Plus d'un millier d'ingénieurs se seraient alors mis à travailler sur la conception d'une voiture, mais le projet aurait finalement été remis à plat en 2016 pour principalement se focaliser sur la partie logicielle, le cerveau d'un véhicule autonome. Tim Cook avait d'ailleurs confirmé l'existence de ce projet, le qualifiant alors deApple dispose d'une flotte de véhicules autonomes pour réaliser ses tests aux États-Unis mais aucun indice ne semble nous montrer que le projet puisse aboutir à une commercialisation dès l'année prochaine. Même les analystes les mieux informés du secteur, comme Ming-Chi Kuo , ne tablent pas sur une mise sur le marché, si elle devait arriver, avant 2023, 2024 voire 2025. À moins d'une énorme surprise...