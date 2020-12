Pas d'écran OLED sur l'iPad Pro avant 2022 ?

L'intégration d'un écran OLED au sein de l'iPad Pro ne serait pas pour tout de suite. Le mois dernier, le site coréen The Elec affirmait qu'Apple prévoyait un lancement dès la fin d'année 2021 . L'idée en elle-même n'a rien d'irréaliste d'un point de vue technique, mais le calendrier semblait plutôt improbable : cette nouveauté arriverait en effet quelques mois à peine après la commercialisation du premier modèle d'iPad Pro équipé d'une dalle mini-LED. Selon les analystes de Barclays, cités par MacRumors , l'arrivée de la technologie OLED sur l'iPad Pro ne serait effectivement pas prévue pour 2021. Les analystes évoquent plutôt un lancement en 2022...Le calendrier évoqué par Barclays nous semble bien plus réaliste : Apple n'est pas du genre à renouveler sa gamme d'iPad Pro tous les six mois (la moyenne est plutôt d'un an et demi) et on s'attend justement à une mise à jour importante en début d'année 2021. Au programme, nous devrions donc avoir cette fameuse dalle mini-LED dont le système de rétroéclairage par zones permet d'obtenir des noirs absolus tout en économisant de l'énergie, et deux autres évolutions majeures : l'adoption d'un modem 5G sur les modèles cellulaires et la puce Apple A14X, déclinaison plus musclée de la puce Apple A14 de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4, pour une nouvelle envolée de la puissance.