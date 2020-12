N'attendez pas de nouvel iPhone SE en 2021

L'iPhone SE de seconde génération est sorti en avril 2020 et il reprend le design de l'iPhone 8 avec des composants plus au goût du jour, comme la puce Apple A13 de l'iPhone 11. Vieux design mais intérieur refait à neuf, c'est le credo de ce modèle d'entrée de gamme destiné à offrir un prix plancher aux utilisateurs souhaitant un modèle fiable et taillé pour durer, sans pour autant être féru de technologie.Pendant un temps, il y a eu des rumeurs au sujet d'un éventuel iPhone SE Plus, un modèle qui reprendrait le design de l'iPhone 8 Plus avec un écran d'une diagonale de 5,5" au lieu de 4,7", mais le projet — s'il a réellement existé — semble être tombé à l'eau. Les plus récentes indiscrétions préviennent : il n'y aurait rien de nouveau concernant l'iPhone SE dans l'immédiat. C'est ce qu'affirmait Ming-Chi Kuo le mois dernier, et c'est ce que clament les analystes de Barclays, cités par MacRumors , en cette toute fin d'année. Ces derniers affirment n'avoir pu glaner aucun indice à ce sujet auprès de leurs sources au sein de l'industrie asiatique. Là où Ming-Chi Kuo évoque à demi-mot une possible sortie en fin d'année prochaine, Barclays n'envisage même pas cette éventualité : Apple se contenterait de conserver l'iPhone SE de 2020 tel quel jusqu'à nouvel ordre.Alors que le design de l'iPhone SE commence à réellement vieillir, la question de sa succession va se poser dans d'autres termes : comment créer un nouveau modèle d'entrée de gamme en adoptant un design plus moderne ? Comme à son habitude, Apple pourrait choisir un design connu — par exemple celui de l'iPhone XR — et mettre à jour ses composants pour lui donner une seconde jeunesse. Les téléphones à encoche, avec les capteurs frontaux de Face ID, sont néanmoins plus coûteux à produire que les anciens modèles qui intégraient Touch ID sur le bouton d'accueil.Ming-Chi Kuo avait déjà abordé ce problème en évoquant un modèle avec écran bord-à-bord n'intégrant pas Face ID mais plutôt Touch ID sur le bouton d'allumage du téléphone, sur le même principe que l'iPad Air 4 . Un tel modèle pourrait avantageusement venir se placer entre l'iPhone SE de 2020 et l'iPhone 12s ou 13 l'année prochaine, mais tout cela reste encore très hypothétique.