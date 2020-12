L'app Apple TV bientôt disponible sur Chromecast

L'application Apple TV fera son apparition sur le dernier modèle de Chromecast, Chromecast avec Google TV, dès le début d'année prochaine. C'est Google qui en a fait l'annonce sur son blog, promettant l'arrivée de l'application d'Apple sur d'autres appareils Android TV OS dans le futur. Le Chromecast avec Google TV est un petit boîtier avec câble HDMI intégré, capable de gérer la 4K et livré avec une télécommande dotée d'un micro pour l'Assistant de Google. En bref, c'est un concurrent direct de l'Apple TV à un tarif plus contraint de 69,99 €, chez Darty ou Boulanger par exemple.L'arrivée de l'application Apple TV sur des appareils concurrents du boîtier Apple TV n'est pas une surprise : Apple a besoin d'une large compatibilité de son application pour promouvoir son service de streaming Apple TV+, qui n'est déjà pas avantagé par la richesse de son catalogue. Déjà disponible sur certains modèles de Smart TV, l'application s'est offert deux nouveaux partenaires de choix en cette fin d'année : la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft.