La première caméra sous l'écran d'un smartphone déçoit

Tous les fabricants de smartphones rêvent de parvenir à créer, selon les termes employés par Apple lors de la présentation de l'iPhone X en 2017. Pour cela, il faut se débarrasser de tous capteurs frontaux d'une manière ou d'une autre, et le composant le plus sensible est la caméra.Certains fabricants ont déjà tenté des solutions plus ou moins créatives, par exemple avec un module rétractable chez Vivo ou un tiroir mécanique chez Oppo, mais la solution ultime consiste à intégrer l'appareil photo directement à l'écran. Oppo avait pu nous montrer un prototype assez peu convaincant l'année dernière, et c'est aujourd'hui au tour de ZTE de se lancer, cette fois avec un smartphone qui est commercialisé dès aujourd'hui : le Axon 20 5G, que nos confrères de The Verge ont déjà pu approcher.À première vue, nous sommes bien en présence d'un smartphone "qui n'est qu'écran", sans encoche et sans poinçon pour la caméra frontale. On peut néanmoins bien voir une légère déformation tout en haut de la dalle, avec une zone carrée légèrement plus sombre que le reste de l'image.Sur cette portion, les pixels sont différents pour permettre à l'appareil photo situé en-dessous de voir à travers. Ils sont moins nombreux et la résolution à cet endroit est donc plus faible. Cela se voit peu sur des fonds sombres, mais cette zone réagit différemment à la lumière et peut devenir très visible sur fond blanc. Selon les situations, le résultat peut presque faire regretter le poinçon ou l'encoche.En terme de qualité, la caméra à selfie du Axon 20 5G est loin, très loin des standards actuels. L'image est brumeuse, avec des couleurs délavées et des blancs cramés. En faible luminosité, le résultat comporte trop de bruit et manque de détails.

Pixel 5 à gauche, Axon 20 5G à droite

Vous l'aurez compris, nous sommes sans nul doute en présence d'une prouesse technologique, mais avec des compromis qui semblent un peu trop importants pour séduire les foules : on ne devrait pas trouver un tel capteur sur l'iPhone de sitôt. L'affaire est complexe, et il faudra certainement encore quelques années de recherche pour atteindre un résultat parfait, quel que soit le fabricant.