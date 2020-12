Une nouvelle technologie de batterie pour l'Apple Car ?

Le calendrier semble bien plus réaliste que la date de 2021 évoquée par DigiTimes évoquée par l'Economic Daily News le week-end dernier : selon les sources de Reuters , c'est en 2024 ou en 2025 qu'Apple compterait commercialiser son premier véhicule électrique. Apple attendrait, entre autres, la mise au point d'une nouvelle technologie de batterie "mono-cellule" utilisant une technologie appelée LFP, un accumulateur lithium-fer-phosphate qui aurait moins tendance à surchauffer tout en offrant des meilleures autonomie et durée de vie., aurait confié un ingénieur souhaitant garder l'anonymat.C'est en 2014 qu'Apple aurait mis en place le "projet Titan", mais Apple aurait mis en sommeil la conception d'une voiture en 2016 pour se focaliser sur la partie logicielle permettant la conduite autonome ; un projet qui avait d'ailleurs été confirmé par Tim Cook qui l'avait alors qualifié de. Selon Reuters, Apple aurait repris ses travaux sur un véhicule électrique mais pourrait toujours décider de le mettre une nouvelle fois au placard et vendre son logiciel de conduite autonome, en complément de CarPlay, aux différents constructeurs.Apple planche en tout cas activement sur certains éléments de l'hypothétique Apple Car, et notamment sur les capteurs LiDAR qui sont essentiels pour la détection de l'environnement de la voiture. Ces capteurs ont pour la première fois été intégrés à l'iPad Pro et l'iPhone 12 Pro cette année, avec des usages pour la photographie computationnelle et la réalité augmentée qui sont encore balbutiants mais qui ne demandent qu'à évoluer et se perfectionner.