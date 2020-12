L'iPhone 12 accélère le déploiement de la 5G

Apple n'a pas été la première, loin de là, à commercialiser des smartphones compatibles avec les réseaux 5G. Mais lorsque Apple s'y est mise, elle l'a fait sans compromis : tous les modèles dévoilés cet automne intègrent un modem 5G. Il n'y a pas d'option, pas de modèle d'entrée de gamme se contentant de la 4G : les iPhone 12 et 12 Pro sont tous compatibles, sans exception, partout dans le monde même si seuls les États-Unis bénéficient d'une compatibilité supplémentaire avec la 5G mmWave . Cette stratégie diffère de celle de beaucoup de concurrents — il faut dire que les tarifs ne sont pas forcément les mêmes — et elle permet à Apple de se hisser instantanément à la première place des vendeurs de smartphones 5G.Dans une étude de marché réalisée sur le mois d'octobre par Counterpoint Research , l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro prennent ainsi solidement les première et deuxième places, pour un total de 24% de parts de marché au niveau mondial. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que ces modèles ont été lancés en précommande le 16 octobre : ils ont donc atteint ce score en deux semaines et pas sur le mois entier.Avec Apple et d'autres fabricants qui prendront progressivement le même chemin, le parc d'appareils compatibles avec les réseaux 5G va désormais s'accroitre rapidement, tout comme la pression sur les opérateurs pour déployer les réseaux idoines dans les zones non encore couvertes. En France, les quatre opérateurs téléphoniques ont désormais lancé leurs premières offres, avec des réseaux qui se limitent à quelques grandes villes pour le moment.