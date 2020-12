Elon Musk aurait tenté de revendre Tesla à Apple

Après quelques mois de sommeil, les rumeurs au sujet de la fameuse voiture électrique d'Apple sont de retour. Et elles étonnent Elon Musk , d'un point de vue technique tout du moins. Le fondateur de Tesla ne croit pas aux bruits de couloir qui évoquent une batterie "mono-cellule" : cela serait impossible à réaliser à la tension suffisante. Elon Musk s'étonne également de voir l'accumulateur lithium-fer-phosphate présenté comme une petite révolution pour ce véhicule qui serait prévu pour 2024 ou 2025 : Tesla utiliserait déjà une technologie similaire sur ses véhicules de milieu de gamme.En réponse à son premier tweet abordant l'aspect technique de cette hypothétique batterie, Elon Musk en a publié un second qui va faire parler de lui :La Model 3, une berline familiale, a été présentée au public en début d'année 2016 et est entrée en production en 2017, Tesla rencontrant alors de multiples problèmes dans sa conception et tardant à livrer ses commandes. La Model 3 n'a finalement pas été disponible en France avant le début d'année 2019. Elon Musk ne donne pas de détails, mais cet événement a donc dû survenir aux alentours de l'année 2018, soit quatre ans après la mise en place du projet Titan d'Apple et deux ans après la remise à plat de 2016 qui mettait le véhicule physique de côté pour se concentrer sur le développement du logiciel de conduite autonome.Voilà un tweet bien difficile à analyser aujourd'hui : les ambitions d'Apple sur le front de l'automobile sont encore très floues et on imagine que Tim Cook avait ses raisons, qui resteront inconnues pour le moment. Il sera sans doute intéressant de remettre ce tweet dans son contexte dans quelques années...