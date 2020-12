Gurman : un Apple TV taillé pour le jeu en 2021

S'il fallait encore une confirmation, on a aujourd'hui celle du maître. Sur Bloomberg , le journaliste aux sources impeccables Mark Gurman affirme qu'Apple dévoilera bien un nouveau modèle d'Apple TV en 2021, quatre ans après l'arrivée des modèles 4K. Le développement du petit boîtier aurait pris un peu de retard — on l'attendait initialement pour cet automne — mais il serait toujours dans les tuyaux. Mark Gurman explique que ce prochain modèle sera taillé pour le jeu vidéo, avec l'intégration d'un processeur bien plus récent et puissant que la puce Apple A10 actuellement utilisée. Une nouvelle télécommande serait également de la partie.L'existence d'une nouvelle télécommande avait déjà été repérée dans une version bêta interne d'iOS, mais sans détails sur les caractéristiques de ce nouveau modèle. Dans un précédent billet, Mark Gurman évoquait l'intégration de l'Ultra Wideband pour une géolocalisation très précise, mais sans précisions sur un éventuel changement de design. Plusieurs rumeurs s'attendent également à ce qu'Apple double les capacités de stockage, qui sont aujourd'hui de 32 Go et 64 Go.