Sécurité : Apple envoie des iPhone déplombés aux développeurs

Cela fait quatre ans qu'Apple rémunère les développeurs lorsqu'ils découvrent une faille au sein de ses systèmes. Le programme s'est petit à petit élargi et les sommes proposées ont augmenté, jusqu'à 1,5 million de dollars selon la gravité de la découverte. Aujourd'hui, Apple a franchi une étape supplémentaire en envoyant à certains développeurs des modèles d'iPhone sur lesquels certaines sécurités ont été désactivées. Le(SRD) permet un accès Shell et la possibilité d'exécuter du code sans les limitations d'iOS. C'est un peu comme si Apple fournissait un iPhone jailbreaké.Cette édition spéciale de l'iPhone est destinée aux chercheurs en sécurité et il faut évidemment montrer patte blanche pour en obtenir un exemplaire. Les kits SRD sont prêtés pour des durées d'un an renouvelables, et restent la propriété d'Apple. Les développeurs recevant ces unités sont bien sûr éligibles aux primes dus'ils réalisent des découvertes sensibles.