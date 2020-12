Les panneaux de suivi publicitaire apparaissent sur iOS 14.4

Apple avait retardé la mise en place de cette fonction, initialement prévue pour la première version d'iOS 14 en septembre, suite à un tollé des publicitaires qui estimaient ne pas avoir eu assez de temps pour s'y préparer. C'est finalement avec iOS 14.4, en version bêta depuis la semaine dernière et dont la version finale est attendue pour la fin du mois de janvier, que les panneaux donnant aux utilisateurs la possibilité d'autoriser ou d'interdire le suivi publicitaire feront leur apparition. Les premières notifications ont commencé à apparaître cette semaine chez les développeurs ayant installé la version bêta d'iOS 14.4.À la première ouverture d'une application, un nouveau panneau fera donc son apparition pour demander à l'utilisateur s'il autorise l'application en question à suivre ses activités dans les apps et sites web d'autres sociétés afin de mieux personnaliser les publicités qui lui seront présentées. Ce panneau s'affichera sur chaque application faisant appel à des régies publicitaires proposant une expérience personnalisée, sans possibilité pour l'utilisateur de tout autoriser ou de tout interdire par défaut via une option globale dans l'application Réglages.Beaucoup d'éditeurs d'applications craignent que la mise en place de ce panneau ne se traduise par un effondrement des revenus publicitaires, les campagnes non personnalisées étant bien sûr bien moins efficaces. Pour l'utilisateur final, c'est bien sûr une avancée dans la maîtrise de ses données personnelles, mais avec le risque que certaines applications ou certains services aujourd'hui gratuits ne deviennent à terme payants. Autre élément notable, qui cette fois agacera les deux camps : la multiplication des boîtes de dialogues, légales (cookies) ou non (pubs, newsletters, notifications...), dégrade de plus en plus l'expérience utilisateur au quotidien.