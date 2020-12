Macs M1 : un correctif à venir pour les écrans ultra-larges

Si vous vous êtes offert un des récents Macs équipés de la puce Apple M1 et que vous possédez un écran ultra-large, votre Mac a peut-être rencontré un problème dans la gestion de la définition native de votre écran. Apple vient de reconnaître le problème dans un bref document d'assistance : oui, les Macs équipés de la puce Apple M1 peuvent avoir du mal à gérer les dalles ultra-larges aux définitions d'écran exotiques et oui, Apple est bien au courant du problème qui sera résolu dans une prochaine mise à jour de macOS.En attendant le correctif, Apple suggère une petite astuce pour obtenir une définition d'écran plus adaptée à celle de votre modèle : dans le panneau Moniteurs des Préférences Système, appuyez sur la touche Option lorsque vous cliquez sur "À l'échelle". macOS devrait alors vous proposer plus d'options de réglage et peut-être une définition s'approchant mieux de celle de votre écran.