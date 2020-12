iPhone 12 : les premières batteries MagSafe arrivent

On se doutait bien que cela finirait rapidement par arriver, mais on aurait plutôt pensé que le premier fabricant à dégainer serait un des partenaires habituels d'Apple, comme Anker, Belkin ou Mophie. Peu importe, la première batterie externe compatible MagSafe est là ! Et c'est Caseier, un fabricant chinois, qui s'est lancé en premier sur AliExpress . Le produit, aussi vendu en marque blanche, devrait rapidement se retrouver dans de nombreuses boutiques européennes pour une quarantaine d'euros.L'accessoire d'une capacité de 5 000 mAh, qui s'accroche magnétiquement au dos de l'iPhone 12, promet une recharge sans fil rapide (15 W) et permet également une recharge filaire (20 W). La batterie se recharge en USB-C, et peut recharger l'iPhone sans fil en étant elle-même branchée. Avec un design inspiré des valises rigides, la batterie est déclinée en bleu, vert et gris.Les produits du fabricant Caseier ne sont pas certifiéset il y a actuellement plus de trois mois d'attente pour cette fameuse batterie sur AliExpress, avec le degré d'incertitude que l'on connaît pour les livraisons sans suivi de ce site marchand chinois. Si le concept vous tente, on vous conseillera plutôt d'attendre que les fabricants ayant pignon sur rue proposent leurs propres batteries MagSafe.