Joyeuses fêtes de fin d'année 2020 !

Bon, par quoi on commence ? On évite le sujet ? Aller, on évite le sujet. Enfin, on le contourne comme on peut. L'année n'a pas été simple, pour personne ou presque. Alors, lorsque les fêtes arrivent dans le contexte que l'on connaît, on ne peut qu'espérer qu'elles représenteront pour tous une parenthèse, une occasion de souffler et peut-être de voir un bout de famille ou d'amis.Si vous n'avez pas le coeur à faire la fête... on vous comprend et on pense à vous, avec plein d'espoir pour la suite, l'espoir que la fin de cette période si particulière commence enfin à se profiler et que le retour à un semblant de normalité soit bien au programme pour les beaux jours prochains. Chers lecteurs, nous vous souhaitons tant bien que mal un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année !