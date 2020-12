iCloud : un problème à l'activation d'un nouveau produit

Si vous avez eu la chance de recevoir un produit Apple à Noël, vous avez peut-être tenté de l'activer et rencontré un problème au moment de vous connecter à iCloud et donc de finaliser l'installation. Sachez que le bug ne vient pas de vous : Apple admet un problème depuis ce vendredi sur la connexion aux comptes iCloud.Si vous ne parvenez pas à finaliser l'activation de votre iPhone, iPad, Apple Watch ou autre HomePod, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire à part attendre et retenter votre chance lorsque le statut d'iCloud sera revenu au vert sur la page État du système du site d'Apple. Les serveurs d'Apple dédiés aux activations d'iCloud ont visiblement été un peu sous-dimensionnés pour cette faste période des fêtes de fin d'année...