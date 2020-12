Kuo : l'Apple Car pas avant 2025-2027... au plus tôt !

Ming-Chi Kuo ne croit pas du tout aux récentes rumeurs au sujet du véhicule électrique d'Apple. La semaine dernière, Reuters avait affirmé qu'Apple comptait se lancer dès 2024 ou 2025 , un objectif très agressif par rapport aux multiples challenges que représente une entrée dans l'industrie automobile. Le célèbre analyste aux excellentes sources auprès des fabricants asiatiques prévient : les bruits de couloir actuels ne sont pas réalistes et il ne faut pas s'attendre à un lancement entre 2025 et 2027... au plus tôt. En fonction des évolutions du marché et d'éventuels écueils dans le développement, il ne serait ainsi pas étonnant qu'il n'y ait aucune annonce avant 2028.Ming-Chi Kuo déconseille ainsi aux boursicoteurs d'investir dans des entreprises relatives à l'hypothétique Apple Car. L'analyste rappelle au passage que les nouvelles aventures d'Apple ne se traduisent pas automatiquement par un succès, donnant notamment l'exemple du HomePod, et que la firme de Cupertino n'a aucune expérience dans le domaine. Bref, tout cela est encore aussi flou que lointain.