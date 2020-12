La révision de l'iPad Pro attendue pour début 2021

Les rumeurs au sujet de la prochaine révision de l'iPad Pro se suivent et se ressemblent, et c'est plutôt une bonne nouvelle car la mise à jour approche. Selon DigiTimes , c'est bien dès le premier trimestre de l'année 2021 qu'Apple devrait mettre à jour sa gamme de tablettes haut de gamme, citant le taïwanais GIS qui s'apprêterait à fournir des modules pour la gestion de la couche tactile de ces modèles.Les récents bruits de couloir visaient eux aussi le début d'année 2021, y compris l'analyste Ming-Chi Kuo dont les sources sont généralement excellentes. Si l'annonce a bien lieu durant le premier trimestre, le nouvel iPad Pro pourrait faire partie de la première vague d'annonces de 2021. Il est rare qu'Apple dévoile des nouveautés en janvier, et fréquent qu'il faille attendre jusqu'au mois de mars. Ce n'est donc pas tout à fait imminent, mais ça approche.Les récentes indiscrétions mentionnent surtout l'iPad Pro 12,9", qui serait vraisemblablement le seul à basculer sur un écran mini-LED. Cette technologie de rétroéclairage par zones permet notamment d'obtenir des noirs absolus, d'augmenter la luminosité et d'afficher des couleurs plus riches, le tout en réalisant des économies d'énergie. Les dalles sont en revanches plus chères à fabriquer.Apple a néanmoins de quoi mettre à jour les deux modèles, 11" et 12,9". Parmi les autres nouveautés, on attend notamment de découvrir la puce Apple A14X, déclinaison plus musclée de la puce Apple A14 déjà connue sur l'iPhone 12 et l'iPad Air 4. Sur les modèles cellulaires, l'intégration de la 5G est également très attendue. Enfin, Apple pourrait faire évoluer quelques composants ici et là, mais les petites nouveautés "de routine" ne sont pas connues pour le moment.Il est donc conseillé d'attendre un peu si l'iPad Pro vous fait de l'oeil et que votre achat n'est pas pressé. Si vous avez besoin de vous équiper sans attendre, sachez qu'il y a régulièrement quelques petits coups de pouce chez les revendeurs : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix