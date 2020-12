Le HomePod mini maintenant compatible avec les chargeurs 18 W

Le HomePod mini est livré par défaut avec un adaptateur secteur de 20 W, le même qu'Apple conseille pour la recharge rapide sur les modèles d'iPhone les plus récents. Certains utilisateurs ont donc tenté de récupérer ce chargeur pour l'utiliser avec leur iPhone et d'alimenter le HomePod mini avec un chargeur de 18 W issu d'un ancien modèle. L'opération s'était initialement soldée par un échec, l'enceinte refusant de démarrer et exprimant son mécontentement par le biais d'une lumière clignotante orange.

Photo par Andru Edwards

La situation semble avoir changé avec l'arrivée de la version 14.3 du logiciel interne du HomePod le 15 décembre dernier : plusieurs témoignages nous indiquent que le HomePod mini peut désormais être alimenté par un chargeur de 18 W, ce qui le rend compatible avec un plus grand nombre de références de chargeurs de marques tierces, ainsi qu'avec certains modèles de batteries externes, ce qui permet une utilisation éloignée des prises de courant !