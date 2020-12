Samsung et Xiaomi vont aussi retirer leurs chargeurs

Lorsque Apple a annoncé le retrait du chargeur de la boîte de l'iPhone — celui-ci est désormais vendu séparément, à 25 € — certains fabricants concurrents n'ont pas hésité à se moquer de cette décision. Cela a parfois pris la forme de campagnes publicitaires, par exemple avec Samsung et Xiaomi qui n'hésitaient pas à rappeler que leurs smartphones étaient bien livrés avec un chargeur.Les taquineries n'auront pas duré longtemps. Du côté de Samsung, les tweets narquois ont depuis été supprimés et des dépôts officiels nous indiquent que la fabricant coréen compte fournir ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sans chargeur. Chez Xiaomi, la nouvelle a été officialisée ce week-end, le fabricant chinois expliquant avoir pris la décision de fournir son futur Mi 11 sans chargeur pour des raisons environnementales alors que beaucoup d'utilisateurs disposent déjà d'une multitude de chargeurs compatibles dans leurs tiroirs.Cette situation n'est pas sans rappeler le retrait de la prise jack avec l'iPhone 7 en 2016, qui avait suscité les railleries... puis quelques inspirations. Le retrait du chargeur semble en tout cas moins contraignant et clivant que celui de la prise jack ; il ne serait pas étonnant que cette mesure soit petit à petit prise par l'essentiel des fabricants.