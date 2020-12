AirPlay et HomeKit disponibles sur les téléviseurs LG de 2018

LG en avait fait la promesse en septembre dernier : ses téléviseurs datant de 2018 sont désormais compatibles avec AirPlay 2 et HomeKit grâce une nouvelle mise à jour logicielle déployée cette semaine. Le fabricant coréen avait commencé en début d'année par la compatibilité avec l'application Apple TV pour la prise en charge du service de streaming vidéo d'Apple.AirPlay 2 permet de streamer des vidéos et des musiques directement depuis l'iPhone, l'iPad ou le Mac, sur le téléviseur sans avoir besoin d'Apple TV. La prise en charge de HomeKit permet quant à elle de prendre le contrôle du téléviseur (allumage, chaînes, source, lecture, etc.) depuis les raccourcis de l'application Maison ainsi que l'assistant vocal Siri. C'est donc une nouveauté plutôt majeure pour les utilisateurs de produits d'Apple possédant les téléviseurs de LG concernés.