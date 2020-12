Des AirPods Pro plus petits en 2021 ?

En juillet dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple travaillait sur une réduction de la taille de la tige des AirPods Pro pour la seconde génération de ses écouteurs haut de gamme dont la sortie est attendue d'ici la fin d'année 2021. Hier, le Mr·white (@laobaiTD) a partagé sur Twitter des images de ce qui seraient des prototypes de circuits destinés à ces nouveaux modèles. On peut effectivement voir une différence de taille notable entre les deux circuits présents sur la photo ci-dessous. Si vous avez des difficultés à vous rendre compte de l'échelle, vous pouvez retrouver ce composant dans le démontage des AirPods Pro par iFixit Si Mr·white envisage l'existence parallèle de deux tailles d'AirPods Pro, il semblerait plus que nous soyons en présence de prototypes et qu'un seul design sera probablement retenu. Selon Mark Gurman, Apple plancherait d'ailleurs sur un design encore plus ambitieux avec la suppression pure et simple de la tige des AirPods Pro, alors que les AirPods classiques pourraient justement reprendre le design des AirPods Pro l'année prochaine. Le célèbre journaliste se montre toutefois prudent, précisant qu'Apple pourrait finalement rester sur un design plus proche de ce que nous connaissons aujourd'hui.